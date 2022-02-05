Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde teröristlere ağır darbe

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin inlerinde vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.