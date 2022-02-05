Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde teröristlere ağır darbe
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin inlerinde vurulmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/MHkYcNublB
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