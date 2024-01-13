Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimi başarılı şekilde önlendi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."
Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz... pic.twitter.com/QJxFRPlCO1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024
Ayrıntılar geliyor...
- Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz
- İstanbul'da Güvenlik Toplantısı
- Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
- Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
- Otobüs firması, çay servisinde üzerine kaynar su dökülen yolcuya 26 bin 76 lira ödeyecek
- Denizkurdu Tatbikatı basın safhası gerçekleştirildi