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Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz
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13 Ocak 2024 Cumartesi 14:50:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 14:50:00

Barış Pınarı Harekat bölgesine sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz

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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimi başarılı şekilde önlendi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : milli savunma bakanlığı suriyenin kuzeyi terörist
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