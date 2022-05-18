Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.