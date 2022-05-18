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18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:15:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:15:00

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler : MSB PKK/YPG Barış Pınarı bölgesi
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