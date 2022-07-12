Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2022
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IRuxovmh2i
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