06 Nisan 2021 Salı 09:58:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 09:58:00
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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