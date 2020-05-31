Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/LGI20u4qRY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2020
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