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05 Nisan 2023 Çarşamba 10:21:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 10:21:00

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi önlendi: 3 terörist etkisiz

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : suriye barış pınarı bölgesi msb terörist

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