Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önlediği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde arama, tarama keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 3 tüfek, 1 roketatar, 36 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiği belirtildi.
- Başkan Erdoğan talimat verdi! Türkiye'den Lübnan'a yardım eli
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız
- Bakan Koca'dan çok önemli koronavirüs uyarısı
- "Akıllı ulaşım sistemlerinin geçiş sürecini hızlandıracağız"
- Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
- "Yeter artık çocuklarımızı versinler"