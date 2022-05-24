24 Mayıs 2022 Salı 15:43:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 15:43:00
Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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