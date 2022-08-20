Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

