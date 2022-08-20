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20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:00:00

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : msb pkk suriye terör örgütü ypg
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