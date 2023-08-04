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04 Ağustos 2023 Cuma 11:23:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 11:23:00

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı barış pınarı bölgesi terörist
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