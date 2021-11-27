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27 Kasım 2021 Cumartesi 10:55:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 10:56:00

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı barış pınarı terörist
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