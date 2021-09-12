Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2021
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/8HXJKOZJVi
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