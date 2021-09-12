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12 Eylül 2021 Pazar 13:51:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 13:51:00

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist barış pınarı bölgesi
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