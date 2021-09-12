4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.



Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok!



Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/8HXJKOZJVi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2021