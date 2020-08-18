18 Ağustos 2020 Salı 09:17:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 09:27:00
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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