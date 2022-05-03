Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.