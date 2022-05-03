Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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