Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Kaynak: AA
MSB: Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2021
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IIO71Pg8hb
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