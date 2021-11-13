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13 Kasım 2021 Cumartesi 16:19:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 16:29:00

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk ypg barış pınarı
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