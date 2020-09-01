Barış Atay'ın darp edilmesine TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Olay bütün boyutlarıyla araştırılmalı
Kaynak: AA
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, darp edilen Türkiye İşçi Partili Barış Atay Mengüllüoğlu'na ilişkin açıklama yaptı 'Gerekenler yapılmaktadır' dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darp edilmesini kınadı.
Şentop, Mengüllüoğlu'nun İstanbul'da bir grup tarafından darp edilmesine ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.
Süreçle ilgili olarak yetkililerle görüşüp bilgi aldığını ifade eden Şentop, "Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır." dedi.
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Adli Yıl' mesajı
- Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 8 Eylül'de başlıyor
- İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama... Yıldırım-8 Savur operasyonu başladı
- 30 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına eş zamanlı operasyon
- Terör örgütü DEAŞ'a Adana'da operasyon! 5 gözaltı
- Barış Atay'ın darp edilmesine TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Olay bütün boyutlarıyla araştırılmalı