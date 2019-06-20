Baraçlı: İBB her alanda Türkiye'ye örnek teşkil edecek projelere imza atıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık bölümlerinden alanında uzman 25 danışmanın katkılarıyla hazırlanan “Kentsel Tasarım Rehberi”nin tanıtımı yapıldı. Bağcılar’da bir otelde düzenlenen programa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın yanı sıra, “Kentsel Tasarım Rehberi”nin hazırlanmasına danışmanlık yapan öğretim üyeleri ile İBB bürokratları katıldı.

ÇALIŞMA REHBER NİTELİĞİ TAŞIYOR

Kentin fiziksel gelişimini kontrol altına almak, mevcut durumları değerlendirmek, iyileştirmek ve geleceği sağlıklı bir şekilde kurmak adına hazırlanan kitaplar; çalışma, sokak ve parkların tasarımı, uygulama, bakım-onarım süreçlerinde yaşanan problemlerin minimize edilmesi ve ilgili birimlere yol gösterici olması yönüyle de rehber niteliği taşıyor.

BARAÇLI: “GELECEKTEKİ ÇALIŞMALARA KAYNAK OLACAK”

Programda konuşan Hayri Baraçlı, yapılan çalışma ile İstanbul’un sürdürülebilir bir şehir olabilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “bir büyüktür sıfır” mantığı ile hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Baraçlı şöyle devam etti: “İleriye dönük olarak sürekli adım atılması gerekiyor. Bugün yapılan bu çalışma gelecekte yapılacak olan başka çalışmaları besleyecek kaynak niteliği taşımaktadır. İstanbul sokakları ve parkları özelinde hazırlanan bu çalışmanın başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye genelinde hayata geçirilmesi gerekiyor. Kurumsallığın ve kurumsal hareketlerin bireysellikten çıkması ile sürdürülebilirliğin sağlanması adına bu gibi çalışmalar önemlidir. İstanbul’un yaşam kalitesi yüksek, tarihi değerlerine saygılı, güvenli, yenilikçi, kapsayıcı, sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir kent haline getirilmesi için, evrensel standartlardaki modernleşme süreci planlarına temel oluşturmak amacıyla, kentsel tasarım alanında yasal mevzuat ile uygulanabilirliği konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır” dedi.

BARAÇLI: “İBB HER ALANDA TÜRKİYE’YE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK PROJELERE İMZA ATIYOR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda Türkiye’ye örnek teşkil edecek projelere imza attığını kaydeden Baraçlı, “İstanbul yenilikçi, çağdaş, teknolojik gelişmelerde üstlendiği öncülüğünü kentsel yenilenme ve kamusal yaşam kalitesinin geliştirilmesi konularında da sürdürerek ülkemiz içindeki kentlerimize örnek olmaktadır. İstanbul özelinde düşünüldüğünde yaşanılabilir kentler ve engelliler için engelsiz şehir mantığı ile 2017 yılı Sürdürülebilir İstanbul Kentsel Tasarım Rehberi dikkate alınarak planlama ve tasarıma yönelik hususların standart bir hale getirilmesi ve bu standartların sürdürülebilir bir şekilde uygulanması kurumsallaşma adına çok önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“Kentsel Tasarım Rehberi”nin hazırlanmasına danışmanlık yapan öğretim üyeleri adına konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu da projenin amacı, metodolojisi ve sonuçları itibari ile elde edilen bulguları aktardı.