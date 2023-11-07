07 Kasım 2023 Salı 20:11:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 20:11:00
Banttan inen Togg sayısı 10 bini aştı
Kaynak: TRT Haber
ABONE OL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, bugün itibariyla banttan inen Togg sayısının 10 bini aştığını duyurdu
Bakan Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerine ilişkin yaptığı sunumda, bugün itibariyla banttan inen Togg sayısının 10 bini aştığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
- ABD'den Gazze işgali açıklaması: "İsrail'i bu konuda desteklemiyoruz"
- Banttan inen Togg sayısı 10 bini aştı
- Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı'nın oturumuna katıldı
- İsrailli komutandan Hamas itirafı: "Zor ve külfetli bir savaş"
- Dışişlerinden Rusya'nın AKKA kararı için açıklama: "Üzüntüyle karşılıyoruz"
- Bakan Bolat açıkladı: "İsrail ile ticaretimiz yüzde 50'den fazla azaldı"