Banttan inen Togg sayısı 10 bini aştı

Bakan Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerine ilişkin yaptığı sunumda, bugün itibariyla banttan inen Togg sayısının 10 bini aştığını söyledi.

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