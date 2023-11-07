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07 Kasım 2023 Salı 20:11:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 20:11:00

Banttan inen Togg sayısı 10 bini aştı

Kaynak: TRT Haber

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, bugün itibariyla banttan inen Togg sayısının 10 bini aştığını duyurdu

Bakan Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerine ilişkin yaptığı sunumda, bugün itibariyla banttan inen Togg sayısının 10 bini aştığını söyledi.

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Etiketler : TOGG BAKAN KACIR YERLİ ARAÇ
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