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15 Kasım 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 13:00:00

Bambaşka Gülben

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Gülben Ergen hafta sonu sahneye çıktı. Konserinde sahneye değişen saç şekliyle çıkan Ergen, yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Gülben Ergen hafta sonu sahneye çıktı. Konserinde sahneye değişen saç şekliyle çıkan Ergen, yeni imajıyla adından söz ettirdi. Sanatçının yeni imajını çok beğenen dinleyiciler Ergen'i tezahürat ve alkış yağmuruna tuttu. Ergen dünden bugüne hit olmuş şarkılarını Taşkın Sabah Orkestrası eşliğinde söyledi.

Etiketler : Bambaşka Gülben Gülben Ergen yeni imajı
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