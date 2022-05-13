13 Mayıs 2022 Cuma 11:14:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 11:15:00
Balyoz davasında karar! İstenen cezalar belli oldu!
Balyoz davasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.
Balyoz davasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsini istedi.
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