Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı

Baltık Denizi'nde iki kargo gemisi çarpıştı

Baltık Denizi'nde, Danimarka'nın Bornholm adası ile İsveç'in Ystad şehri arasında iki kargo gemisinin çarpıştığı bildirildi.

İsveç kamu yayıncısı SVT'nin internet sitesinde yer alan habere göre, kazaya karışan gemilerden biri Danimarka'ya diğeri ise İngiltere'ye ait.

SVT, kurtarma operasyonunun devam ettiğini duyurdu.

İsveç haber ajansı TT ise gemilerden birinin 90 metre, diğerinin 55 metre uzunluğunda olduğunu aktardı.