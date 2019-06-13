Baltayı yine taşa vurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü Meclis’teki grup toplantısında Saadet Partisi'nin (SP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın 2 oğlunun İGDAŞ'tan çıkarıldığını iddia etti. İGDAŞ “personel olarak çalışmamıştır” açıklaması yaptı ancak Kılıçdaroğlu iddialarını sürdürdü. Çirkin iftirayı bizzat iddiaların odağındaki SP’li Gökçınar yalanladı. Gökçınar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Son günlerde ailem hakkında bir konu gündemi hayli işgal etmektedir. Bu sebeple, bu konu hakkında bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu açıklamayı yapmaktaki amacım, birtakım siyasilerin adımı ve ailemi kullanarak asılsız bazı açıklamalarda bulunmalarıdır.



SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ



Eşim ve oğlum tarafından işletilen hukuk bürosu, 2004 senesinden beri İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmektedir. Söylenildiği gibi oğlum ve eşim İGDAŞ personeli değildir, İGDAŞ kurumuyla aralarında sadece vekalet sözleşmesi vardır. İBB'mizin köklü kurumlarından İGDAŞ'ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm” ifadelerini kullandı.