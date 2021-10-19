Balkabağı gözleri havuçtan 2 kat fazla korur

Havuçtan 2 kat daha fazla A vitamini içeren balkabağı, sarı nokta ve katarakt gibi göz hastalıklarının oluşmasını önlüyor. İçerdiği mineraller, vitaminler ve zengin lif içeriği ile antioksidan, kanserden koruyucu ve yaşlanmayı geciktirici özellik de gösteriyor.



Sonbahar aylarının en güzel sebzesidir bal kabağı. İçerdiği mineraller, vitaminler ve zengin lif içeriği ile antioksidan, kanserden koruyucu ve yaşlanmayı geciktirici şifalı bir besindir. "Bal kabağı göz sağlığı için bulunmaz bir nimettir" diyen Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca, "Bal kabağı başta A vitamini olmak üzere C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hatta bal kabağında; göz sağlığı için faydası hepimizce bilinen havuçtan 2 kat daha fazla A vitamini vardır. Bu vitaminlere ilave olarak çinko ve bakır içeriğiyle de ileri yaş grubunda körlüğün en sık sebepleri olan sarı nokta hastalığı ve kataraktın riskini azaltır. Yapılan bir çalışmada, bu vitamin ve minerallerin düzenli alımının sarı nokta hastalığı olarak da bilinen makula dejenerasyonu isimli hastalığın gelişimini yüzde 25 oranında, görme keskinliği kaybını ise yüzde 19 oranında azalttığı bulunmuştur" dedi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca; "Yine bal kabağında bolca bulunan lutein ve zeaksantin; sarı nokta hastalığı ve katarakt gelişimini azaltmakla beraber yüksek enerjili dalga boylarını filtreleyerek gözümüzü zararlı ışınlara karşı korumaya yardımcı olan güçlü karotenoidler ve antioksidanlardır. Bu antioksidanlar ve A vitamini, alacakaranlıkta gözümüzün ışığa uyumuna katkıda bulunarak görüş kabiliyetimizi iyileştirir. İçerdiği zengin mineraller ve vitaminler ile bağışıklık sistemimizi destekleyen bal kabağının bu sayede göz enfeksiyonları gelişiminde ve göz alerjisinde koruyucu bir rol aldığı da düşünülür" diyor.

RETİNA HASTALIKLARINDAN KORUR

Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca, "Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) başta olmak üzere birtakım retina hastalıklarında koruyucu, tedavimizi destekleyici olarak hastalarımıza verdiğimiz göze özel ilaçların içeriğindeki maddelerin neredeyse tamamına yakını bal kabağında bulunmaktadır. İlaç takviyesi elbette önemlidir fakat bu vitamin ve mineraller beslenme yoluyla da alınabilmektedir" diyerek bal kabağının göz sağlığımız için ne kadar önemli bir besin olduğunu anlattı.