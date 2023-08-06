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06 Ağustos 2023 Pazar 12:56:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 12:56:00

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı

Kaynak: AA

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Karakavak Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 82 personelden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekipler, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 3 helikopterle alevleri söndürmeye çalışıyor.

Etiketler : balıkesir altıeylül orman yangını
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