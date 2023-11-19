VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kocaeli, Bartın, Sakarya ve Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
İran'ın Meşhed kentinde hava kirliliği nedeniyle uzaktan eğitim kararı alındı
İstanbul'daki tüketici hakem heyetleri 10 ayda 816,7 milyon liralık uyuşmazlığı karara bağladı
Türkiye deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti
MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel'den HEDEP açılımı!
19 Kasım 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 10:15:00

Balıkesir'de düzensiz göçle mücadele için operasyon yapıldı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında yapılan huzur operasyonunda 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 84 ekip ve 294 personelin katılımı ile 'düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması' yapıldı.

Jandarma tarafından yapılan uygulamada, 5 bin 249 şahsın sorgusu yapıldı, 267 umuma açık yer, 80 metruk bina, 3 terminal kontrol edildi.

Uygulamada 4 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 17 aranan şahıs yakalandı ve 17 gram kubar esrar ele geçirildi.

Etiketler : balıkesir düzensiz göç operasyon
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Tedavi bitti, selameti yakın

Tedavi bitti, selameti yakın
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX