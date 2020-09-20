Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı, 2 silah ele geçirildi
Kaynak: IHA
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalanırken, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 6 kişi ve 1 kuru sıkı tabanca, Burhaniye ilçesinde 2 kişi, Edremit ilçesinde 2 kişi ve 1 adet kurusıkı tabanca, Erdek ilçesinde 1 kişi, Gömeç ilçesinde 1 kişi ve Sındırgı İlçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 13 kişi ve 2 kurusıkı tabanca yakalandı.
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