Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 07.24'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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