Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.87 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 20:37'de kaydedildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 6.87 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 20:37'de kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2023
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Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Susurluk (Balıkesir)
Tarih:2023-07-12
Saat:20:37:39 TSİ
Enlem:39.976 N
Boylam:28.104 E
Derinlik:6.87 km
Detay:https://t.co/prkiOSVrcp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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