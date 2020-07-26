Bakırköy'de korkunç olay! Operatör gözyaşlarına boğuldu!

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26 Temmuz 2020 Pazar 08:43:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 08:43:00

Bakırköy'de kepçe faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

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İstanbul Bakırköy'de çalışma yapan işçinin üzerine arızalanan iş makinesinin kepçesi düşmesi sonucu, talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

Taşeron firma işçileri cadde üzerinde İSKİ adına çalışma yaptığı sırada kepçelerden birinin hidrolik sisteminde arıza meydana geldi. Kazı yapan iş makinesinin kepçesi arıza nedeniyle boşalınca işçinin üzerine düştü.

KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay anında iş makinesini kullanan operatör Uğun A. gözyaşları içinde kaldı. 

Polis ekipleri kepçe operatörünü gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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