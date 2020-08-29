Bakırköy'de huzur uygulaması gerçekleştirildi! Araçlar tek tek durduruldu

Bakırköy'de uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulamaları takip etti.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri, şüpheli kişiler, arananlar ve şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

Araçların iç kısım ve bagaj bölümleri ekipler tarafından tek tek aranırken, aramalara polis köpekleri de katıldı.

Uygulamaları Cumhuriyet Meydanı'nda takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da vatandaşlarla bir süre sohbet etti, gençlere sosyal mesafe ve maske kurallarını hatırlattı.

Emniyet Müdürü Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamaların halkın huzur ve güvenliği için düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.