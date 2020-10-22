Bakan Akar'dan S- 400 açıklaması: NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek

Bakar Akar: S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye NATO üyelerinden beklenen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir.' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye NATO üyelerinden beklenen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir.' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S- 400 test atışıyla ilgili olarak "Her savunma tedarik programı çerçevesinde deneme ve sistem kontroller yer almaktadır. Bu usüller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir." dedi. Akar ayrıca, "S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye NATO üyelerinden beklenen tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı..
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