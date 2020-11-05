Bakanlıktan valiliklere 'koronavirüs denetimleri' genelgesi

Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak.



Denetimlerde yerel yönetimlerin imkanı seferber edilecek özellikle iş yeri cadde/sokak denetimlerinde zabıta personelinin tamamı görevlendirilebilecek.