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05 Kasım 2020 Perşembe 19:33:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 20:08:00

Bakanlıktan valiliklere 'koronavirüs denetimleri' genelgesi

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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere 'Koronavirüs salgını denetimleri' konulu genelge gönderdi.

Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak.

Denetimlerde yerel yönetimlerin imkanı seferber edilecek özellikle iş yeri cadde/sokak denetimlerinde zabıta personelinin tamamı görevlendirilebilecek.

Etiketler : denetim yönetim personel içişleri bakanlığı genelge
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