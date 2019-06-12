12 Haziran 2019 16:06 | Çarşamba
Bakanlık'tan son dakika Pençe Harekatı açıklaması: Hedefler yerle bir edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harektı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harektları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu' ifadeleri kullanıldı.
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