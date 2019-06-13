13 Haziran 2019 11:34 | Perşembe
Bakanlıktan Pençe Harektı açıklaması! Terör hedefleri yerle bir edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harektı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harektı ile vuruldu" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatı ile vurulduğu bildirildi.
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