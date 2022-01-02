VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elektrikte kademeli tarife başladı
Aksaray'da korkunç kaza!
Bakanlık, "fahiş fiyat" iddiaları üzerine harekete geçti
Kar ve sağanak geliyor
"O, benden çok ağladı"
Soğuk hava yüz felcine davetiye
Gebelik şekeri, iri bebek gelişimi nedeni
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 02 Ocak
Nezleyi hafif ve hızlı atlatmak için öneriler
İran'dan başarısız uydu fırlatma denemesi
2021 yılında Antalya'ya turist akını yaşandı
Şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
Bakanlık, fahiş fiyat gerekçesiyle harekete geçti
Son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla buluştu
Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa'da etkisini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Sivas'ta yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor
Gökbilimcileri şaşırtan gezegen
Leylekler göç etmedi, köylü sahip çıktı
02 Ocak 2022 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 08:45:00

Bakanlık, taksicilerin 'fahiş fiyat' iddiası üzerine harekete geçti

Kaynak: DHA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'daki taksicilerin 'fahiş fiyat' iddiası üzerine harekete geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, İstanbul'daki taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca incelenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine getirilen zam kararının ardından taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için fahiş fiyat belirlediği ihbarları üzerine harekete geçti. Bakanlık, fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Başvuru metni, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Fahiş fiyat iddialarının Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca değerlendirilmesi istenilen başvuru metninde şu ifadelere yer verildi:

"Malumunuz olduğu üzere İstanbul'da UKOME kararı ile taksimetre ücretlerine zam kararı alınmış olup bu karar sonrasında bugün itibariyle taksimetrelere yeni tarifenin yüklenmesi ve muayenesinin yaptırılması işlemlerine başlanmıştır. Taksimetreler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu kapsamında yer almakta olup ilgili mevzuata göre yetkili tamir ayar servisleri tarafından tarife yüklenme işlemleri yapılmakta ardından yetkili muayene servisleri tarafından kontrolleri yapılarak muayene ve damgası yapılmaktadır. Bakanlığımız yetkili muayene servisleri tarafından yapılan muayene ve damgalama işlemlerine yönelik ücreti belirleme yetkisine sahip olup bu ücret 2022 yılı için 132 TL artı KDV olarak belirlenmiştir. Ancak yetkili tamir ayar servisleri tarafından yapılan işlemler için alınacak ücretler serbest piyasa koşullarında oluşmakta olup bu konuda bakanlığımızın ücret belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu bağlamda taksimetre üreticilerinin ve tamir ayar servislerinin tarife yükleme için koordineli şekilde 950 TL gibi fahiş fiyatlar belirledikleri bilgisi şifahi olarak Bakanlığımıza iletilmektedir. Bakanlığımız tarafından muayene ve damgalama işlemi için belirlenen 132 TL artı KDV ücrete nispeten benzer bir süreç olan tarife yükleme işlemi için yaklaşık 950 TL ücret alınmasının haksız fiyat değerlendirme kurulunuzca incelemeye alınması gerektiği değerlendirilmektedir."

Etiketler : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KDV ücret TAKSİ
2021 kötü geçti

2021 kötü geçti
Duygulandıran anne kazağı

Duygulandıran anne kazağı
Fizy'nin yıldızları

Fizy'nin yıldızları
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu
İstanbul'da bir yıldız

İstanbul'da bir yıldız
Film için saçını kazıttı

Film için saçını kazıttı
İnsan evladını ayırmaz

İnsan evladını ayırmaz
Dededen toruna

Dededen toruna
Sanat merkezi açtılar

Sanat merkezi açtılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER