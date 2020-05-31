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31 Mayıs 2020 Pazar 19:37:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 19:37:00

Bakanlık o Youtube kanalı için harekete geçti! Suç duyurusunda bulunuldu

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Çocuk İstismarı YouTube'da' başlığı ile sosyal medyada gündem olan ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer verildiği YouTube kanalıyla ilgili savcılığa başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlık, 'Çocuk İstismarı YouTube'da' başlığı ile sosyal medyada ve çeşitli basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocukların üstün yararını gözetmek adına 7/24 internetteki problemli içeriklerin tarandığı ve gerektiğinde adli sürecin başlatılması için ilgili kurumlara ve savcılığa şikayette bulunulduğu ifade edilerek, şöyle denildi:

"Bugün gündem olan YouTube kanalında yer alan içeriklerde aile ve toplum yapımızı bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu içeriklerin çocuklarımız tarafından izlenmesi psikososyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında bakanlık olarak erişimin engellenmesi için Youtube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur. Ailelerimizin, çocuklarımızın izlediği içerikleri her alanda takip etmesinin önemini vurgulayarak, bakanlık olarak her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiriz."

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