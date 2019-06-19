19 Haziran 2019 16:16 | Çarşamba
Bakanlık görüntüleri yayınladı... Teröristlere ait sığınakta yerden havaya omuzdan atılan füze bulundu
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta, yerden havaya omuzdan atılan füze ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait bir mağarada yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulunduğu açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait bir sığınakta yerden havaya omuzdan atılan SA-14 portatif füze bulundu." ifadeleri kullanıldı.
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