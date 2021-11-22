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22 Kasım 2021 Pazartesi 18:20:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 18:21:00

Bakanlık duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

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İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.

Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 Kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Etiketler : içişleri bakanlığı operasyon eren kış
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