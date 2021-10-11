VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy Macron ve Merkel çevrim içi görüştü
Samsun TEKNOFEST ile 2 milyon ziyaretçi bekliyor
Türkiye'de 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi
Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma
Başkan Erdoğan: Artık tahammülümüz kalmadı
Bakanlık duyurdu: Bin hakim ve savcı adayı alınacak
Altun'dan muhalefete tepki!
Bakan Akar'dan birlik komutanları ile video konferans toplantısı
ABD'de koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 713 bin 354'e çıktı
Macron'un hayali suya düştü! Fransa'da cevabı aranan soru
"Rus casuslar formülümüzü çaldı"
Bakan Varank'tan sert tepki: Klozet işlerini bırakıp gerçekten gazetecilik yapsınlar!
Avcılar'da bir beton aydınlatma direği bir kişinin üzerine düştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Hain saldırıdaki güdümlü füze ABD'ye mi ait?
Setlere döneceğim
60 kişinin önünde ‘evet'
Kıyafetinde anne imzası
Ekran sinyali
Yeşilçam ustaları bir arada
Köpekbalıklarına yem oluyordu
İlk Hande giydi
Tuba ile güzel iş çıkardık
Serdar'ın sahne repliğidir
11 Ekim 2021 Pazartesi 19:20:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 19:27:00

Bakanlık duyurdu: Bin hakim ve savcı adayı alınacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin hakim ve savcı adayı alacak. Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak.

Adalet Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.

Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Etiketler : Adalet Bakanlığı ÖSYM Ölçme
Şiddeti şiddetle anlatmıyor

Şiddeti şiddetle anlatmıyor
Öykü Gürman mest etti

Öykü Gürman mest etti
Sıla'dan sezona hızlı başlangıç

Sıla'dan sezona hızlı başlangıç
Kabanla sahnede

Kabanla sahnede
Boğaç Aksoy'un tedavisi devam ediyor! Korkmadan savaşmaya devam

Boğaç Aksoy'un tedavisi devam ediyor! Korkmadan savaşmaya devam
Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin

Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin
‘Bu anı çok bekledim'

‘Bu anı çok bekledim'
Eda'nın Kıvırcık'ı

Eda'nın Kıvırcık'ı
Duygudan duyguya koşacaktı

Duygudan duyguya koşacaktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER