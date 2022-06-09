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09 Haziran 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 11:00:00

Bakanlık açıkladı! Eren Abluka-15 Operasyonu başladı: 1 ton esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

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Eren Abluka-15 Narko Terör Operasyonu Lice'de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, operasyonda 1.165 personel ve 75 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Eren Abluka-15 Narko Terör Operasyonu Lice'de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da narko-terör operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "EREN ABLUKA-15 (DİYARBAKIRYALAZA/BAĞLAN) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK" narko terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan *1.165* personel *75* operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde,

Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen *136* nokta tespit edildi. Noktalarda yapılan arama sonucunda;

-(3) adet AK-47 piyade tüfeği,

-El yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan (20) kg amonyum nitrat,

-(989) kg toz esrar,

-(62) kg kubar esrar,

-(2.144.570) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Etiketler : Narko-Terör Operasyonu 75 operasyonel tim Eren Abluka-15
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