Bakanlık açıkladı! Eren Abluka-15 Operasyonu başladı: 1 ton esrar ele geçirildi
Kaynak: AA
Eren Abluka-15 Narko Terör Operasyonu Lice'de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, operasyonda 1.165 personel ve 75 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Eren Abluka-15 Narko Terör Operasyonu Lice'de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da narko-terör operasyonu başlatıldı
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "EREN ABLUKA-15 (DİYARBAKIRYALAZA/BAĞLAN) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK" narko terör operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan *1.165* personel *75* operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde,
Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen *136* nokta tespit edildi. Noktalarda yapılan arama sonucunda;
-(3) adet AK-47 piyade tüfeği,
-El yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan (20) kg amonyum nitrat,
-(989) kg toz esrar,
-(62) kg kubar esrar,
-(2.144.570) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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