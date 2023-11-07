Bakanlık açıkladı: Emekli aylığı ödeme tarihleri değişmedi
Kaynak: AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.
Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."
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