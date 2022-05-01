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01 Mayıs 2022 Pazar 13:59:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 13:59:00

Bakanlardan Şampiyonluk selfie'si... Beğeni yağdı

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Trabzonspor 38 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi. Şampiyonluk maçında memleketlerinin takımını yalnız bırakmayan bakanlar Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu, tribünde şampiyonluk selfie'si çekti. Fotoğrafa beğeni yağdı.

Trabzonspor 38 yıllık hasretini bitirerek şampiyonluğa ulaştı. Karadeniz ekibi 2021-22 sezonunun bitimine 3 hafta kala aldığı 1 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Şehirde büyük sevince neden olan şampiyonluk anı ise görülmeye değerdi. Trabzonlular, tribünleri hıncahınç doldurdu.

TRABZONLU BAKANLAR TRİBÜNDEYDİ

Son düdükle birlikte yeşil çimlere koşan taraftarlar adeta kendilerinden geçti. Bu tarihi günde, kabinenin 4 üyesi doğdukları şehrin takımını yalnız bırakmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da tribündeydi.

ŞAMPİYONLUK SELFİE'Sİ

Karşılaşmayı taraftarlarla birlikte takip eden bakanlar o anları ölümsüzleştirdi.

Coşkulu taraftarları arkalarına alan bakanlar, Varank'ın çektiği selfie'ye poz verdi.

Etiketler : Trabzonspor Mehmet Muş Mustafa Varank
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