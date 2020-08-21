Bakanlardan, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için tebrik mesajları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesaplarından Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle birer tebrik mesajı yayımladı.



Abdulhamit Gül, Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin doğal gaz keşfi üzerine Twitter hesabından, "Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor. Müjdeler olsun." paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." sözünü paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da "Milli enerjide yeni bir dönem açıldı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Müjdeler olsun." ifadesini kullandı.

"YENİ BİR ŞAHLANIŞA ŞAHİT OLDUK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi, daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek. Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih gemisini selamladığı fotoğrafı paylaşarak "Elhamdülillah" ifadesini kullandı.

"GURURLANDIK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Twitter hesabından yayınladığı tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da doğal gaz rezervi bulunmasını kutladı.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/yVd97B5zcz — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 21, 2020

Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamayabilir ama bulanlar arayanlardır." sözlerini anımsatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, bulunan doğal gaz kaynağının Türkiye'nin bütünsel kalkınma hedeflerine doğru ilerleyişini hızlandıracağına vurgu yapan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesi verdiğini anımsattı.

Koca, "Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız." ifadelerini kullandı.