Bakanlardan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bayraktar, "Tüm milletimize sabırlar diliyorum. Devlet millet el ele ilk günden itibaren bu acı olayın izlerini silmek için seferber olduk. Bundan sonra da depremden etkilenen şehirlerimizi ihya etmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da paylaşımında, "O gün bugün. Birlikte sarıyoruz yaralarımızı. Halen acıyor elbette canımız. Halen yaralıyız. Daha çok çalışacak, el ele daha çok tutuşacağız. Canlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu topraklar ki vatanımız, bu cennet vatanı imar etmek, yeniden inşa etmek, ihya etmek de borçtur boynumuza. Birlikte başaracağız. Allah milletimizi acılardan, ülkemizi afetlerden, felaketlerden korusun." değerlendirmesinde bulundu.

"ASRIN BİRLİKTELİĞİNİ SERGİLEDİK, BİRLİKTE İYİLEŞTİK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da mesajında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek "Rabb'im geride kalanlara sabır versin, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden ve felaketlerden muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybeden ve felaketten etkilenen vatandaşlara da sabır ve metanet diledi. Bolat, "Yaşanılan derin acılar ve üzüntüler 86 milyon insanın kenetlenmesini, birlik olmasını, millet olmasını, dayanışmanın, devlet ve milletin el ele bir olmasının gerekliliğini tüm dünyaya gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yaşanan depremler sonrası asrın birlikteliğini sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"'Gün, bir can, bir nefes için durmadan çalışma, bir olma, birlik olma günü' dedik ve devlet olarak bütün imkanlarımızla sahaya indik. Tek yürek, tek bilek olduk. Asrın birlikteliğini sergiledik, birlikte iyileştik. Kaybettiğimiz tüm canlarımızın mekanı cennet olsun."