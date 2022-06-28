Bakanlar sel bölgelerinde... Peş peşe açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'daki sel afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından Soylu, gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

"ŞU ANA KADAR GEREKLİ MÜDAHALELER YAPILDI"

Sel bölgesindeki binaların, iş yerlerinin ve görünen tüm yerleşim yerlerinin büyük bir tehlikede olmadığını ifade eden Soylu, selin 100'ün üzerinde bodrum, depo ve iş yerini etkilediğini kaydetti. Kamu, kurum ve kuruluşları ile belediyelerin Valilik nezdinde tüm tedbirlerini zamanında aldığını anımsatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a hamdolsun bizi üzecek bir can kaybıyla karşı karşıya kalmadık. Gerek dükkan tedbirleri, gerekse diğer tedbirler tüm uyarılarla birlikte alınmış oldu. Yine de uyarılara uymayan birkaç yerde kazayla karşılaşmadık desem yanlış olur. Bununla da karşılaştık. Şu ana kadar gerekli müdahaleler yapıldı. Burada da özellikle bir barajın 4 metre, 20 milyon metreküp su tutma mesafesi var. Şu anda su salmıyor. Bir barajdan su salınıyor, bir barajdan da hafif su salınıyor."

Yağmurun sabah saatlerine kadar yağmaması durumunda suyun biraz çekileceğini değerlendirdiklerini sözlerine ekleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, risk olan yerlerin olduğunu ifade etti. Kozcağız'a gidip orada da incelemelerde bulunacaklarını belirten Soylu, gerekli tedbirlerin Kozcağız'da da alınacağını söyledi.

"Şunu ifade etmem gerekir. Özellikle en büyük risklerden birisi de tsubatın suyla beraber gelmesi ve tıkamalar oluşturması" diyen Bakan Soylu, sözlerine şu sözlerle devam etti:

"Tıkamaların oluşturduğu taşkınlarla da önü alınamayacak bir suyla karşı karşıya kalınması en büyük risk idi. Geçen yıldan itibaren bütün kurum ve kuruluşlar bu tedbirlerini aldılar. Çok kısa bir süre içerisinde yağan bir yağmurun dereyi yükseltmesinden kaynaklanan bir sorunla karşı karşıyayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bakanı diğer sel afet bölgelerinde görevlendirdiğini vurgulayan Bakan Soylu, "AFAD'ımız, belediyelerimiz, idarecilerimiz Valilerimizin nezaretinde Sayın Grup Başkanvekilimiz de tüm vatandaşlarımızla birlikte topyekün elinden gelen gayreti ortaya koyarak zararın en az olabilmesini, suyun en az zarar verebilmesini sağlamak için ciddi bir çalışma ortaya koyuyor" dedi.

"MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ KONUSUNDA GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Sel afeti ortadan kalkana kadar bölgede olacaklarını anımsatan Soylu, can kaybının yaşanmamasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti. Mağduriyetlerin hükümet tarafından karşılanacağını ve devletin bu konuda kararlı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şunları ifade etti:

"Özellikle iş yeri olsun, evler olsun, evi su basan vatandaşlarımız olsun endişe içinde olmasınlar. Yine burada karşı karşıya kalan zararların telafi edilmesi hususunda adımlarımızı atacağız. Geçen Ağustos ayında yine bu ölçekteki yağmurlarda eğer Bartın barajlar, dere ıslahları yapılmamış olsaydı, bu tedbirler alınmamış olsaydı, Allah muhafaza büyük bir felaketle karşı karşıya kalınabilirdi. Bu barajların yapılması elbetteki hem suyu tutmasını hem bu yoğun yağışın kontrol edilmesini ve aynı zamanda da suyun orada tutulmasını temin etmektedir. Gelen yağışın hızını yavaşlatmakta bir yerde depolamakta ve ondan sonrada şehrin bir felaketle karşı karşıya kalmasını da engellemektedir. Bunun için zamanında alınan tedbirler bunu bize göstermektedir."

Yağışlar olmadan da bu tedbirlerin alındığını anımsatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gibi yağışlarda açık görülen veya riskli görülen alanlarda oluşan zararların nereden geldiğinin tespit edildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

"960 İŞ MAKİNASI VE 5 BİNİN ÜZERİNDE PERSONEL ÇALIŞIYOR"

"Bugün bir vesileyle geçen ağustosta aldığımız tedbirlerin sonucunu bazı yerlerde görüyoruz." diyen Soylu, "Ama burada şunun altını çizmek lazım. Tedbirlere uyan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarım karşı karşıya kalacak tahribatın en aza indirilmesi için çok ciddi bir çalışma ortaya koydular." dedi.

960'ın üzerinde iş makinasının ve yaklaşık 5 binin üzerinde personelin Batı Karadeniz'deki sel afetinde bir çalışma ortaya koyduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

"Vatandaşımızla bu sel afetinin oluşturduğu süreç ortaya kalkana kadar beraber olacağımızı bir kez daha söylüyorum. Mağduriyetleri konusunda karşı karşıya kalınan masraflar, devlet bugüne kadar nasıl elini taşın altına koyduysa, bugünde Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde elini taşın altına sokup bu mağduriyetleri giderecektir. Tarım zararları da var. Onları tespit edebilmemiz şu an itibarıyla zor ama yarın sabah itibarıyla arkadaşlarımız bütün hasar tespitlerine başlayacaklar. Bizler de buradayız. Vatandaşımızın emrine amadeyiz. Allah beterinden korusun. El birliğiyle hep birlikte bunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz."

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU SİNOP'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Bakan Karaismailoğlu, sel ve su baskınları yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde yaptığı açıklamada, meteorolojinin uyarılarını göz önüne alarak tedbirlerini aldıklarını söyledi.

Önemli miktarda yağış gerçekleştiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Geçen yıl ağustos ayında yaşadığımız felaketten dersler çıkardığımız için bugünkü yağışlardan fazla etkilenmedi bölgemiz. Geçen yıl ağustosta yaşanan felaketten sonra tüm planlamalarımızı yapmıştık. Önemli çalışmalar yaptık bu arada. Köprülerimizin hemen hemen tamamına yakınını yeniledik. Onlarda herhangi bir sorun yok. Hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde dayanıklı köprüler inşa etmiştik. Onlar bugünkü mücadelemizi çok kolaylaştırdı." diye konuştu.

Yağmurun kesildiğini ama bugün kısmen de olsa yağış beklendiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gecenin bu vaktinde makinelerimiz yine çalışıyor. Herhangi bir yağmurda oluşabilecek tehlikelere karşı bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımız bölgede devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçen sene büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çok kısa süre içerisinde köprülerimizi yeniledik. Özellikle Sinop tarafında bayağı büyük köprüleri, yani büyük hasar görmüş köprüleri yenilemiştik. Yağmurlar nedeniyle bazı köprülerin yıkıldığı gibi haberler basında yer alıyor. Bu köprüler yenilenecek olan köprülerdir. Zaten geçici olarak kurulan köprülerdir. Yeni yaptığımız köprülerde hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde herhangi bir oynama, zedelenme veya tahribat kesinlikle yoktur. Kalıcı yapılarımızı bütün afet durumlarına karşı ayakta kalacak şekilde, kalıcı olan güçlü köprülerimizi, yollarımızı yapmaya devam ediyoruz. Önemli aşamaları geride bıraktık. İnşallah bu yaz döneminde bu yağışları atlattıktan sonra çalışmalarımız devam edecek."

Bakan Karaismailoğlu, köylerde birtakım sıkıntılar bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazı bölgelerde elektrik yok. Gün ağarmasıyla elektrikte bir sorun kalmayacak. Takipteyiz, teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirlerimizi almış durumdayız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, daha sonra, geçen yıl yaşanan selden sonra yapılan İkisu ve Terminal köprülerinde incelemelerde bulundu.

BAKAN KURUM: 170 İHBAR ALDIK, BİR VATANDAŞIMIZ KAYIP

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısının ardından selin etkilendiği Kastamonu Bozkurt'a geldi.

Kurum, afet bölgesinde yaptığı inceleme ve toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Kurum, yaptığı açıklamada selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diyerek, `Çok şükür her hangi bir can kaybımız yok. AFAD'ın yapmış olduğu Türkiye Afet Planı çerçevesinde hiçbir can kaybımız yaşanmadı, vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları da hızlı bir şekilde giderme gayreti içerisindeyiz` ifadelerini kullandı.

"663 PERSONEL, 320 ARAÇ VE EKİPMANLA ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİ BAŞLATILDI"

Bakan Kurum, tüm birimlerin hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını aktararak "Kastamonu genelinde İl Afet Koordinasyon Müdürlüğümüz koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama-kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Bir tane mobil baz istasyonumuz bölgeye sevk edildi. Bir tane Jandarma Arama Kurtarma ekibi İnebolu'da görevlendirildi. Bu sel afetinde ilk defa erken uyarı sistemi devreye girdi" şeklinde konuştu.

Kurum, yaptığı konuşmanın devamında şunları dile getirdi:

"Kastamonu'da son 24 saatte İnebolu'da metrekareye yaklaşık 152 kilogram yağış düştü. Çatalzeytin'de 125 kilogram metrekareye yağış düştü. Küre'de 121 kilogram yağış düştü. Diğer ilçelerimizde de 50 ila 100 kilogram metrekareye düşen yağış miktarı var. Bugün itibariyle sabah 9 itibariyle meteoroloji genel müdürlüğümüzün verilerine göre 12 saate 50 kilogram yağış düşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede gerek Bozkurt ilçemizde gerek etkilenen diğer ilçelerimizde tedbirlerimizi an bean almaktayız."

"BİR VATANDAŞIMIZ KAYIP"

Bakan Kurum, bölgede arama-kurtarma faaliyetlerinin başladığını söyleyerek, "Şu ana kadar 170 ihbar aldık ve bu ihbarın hepsine ulaşıldı. Bir vatandaşımız kayıp, Küre İkizciler Köyünde Recep Bakırcı, 22 yaşında. Ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. Gelen ihbarlar neticesinde 130 vatandaşımız tahliye edildi.

Yine AFAD koordinesinde sel beklenen bölgelere iki gün öncesinde araçlarımız buraya gönderildi ve burada hazır tutuldu. Sel riski beklenen bölgelerdeki vatandaşlarımızı güvenli bölgelere taşıdık. Bu çerçevede 180 vatandaşımızı öğrenci yurtlarımızda, otellerimizde misafir ediyoruz. Şuna itibariyle enerji sıkıntısı yaşadığımız köy 31 tane. Köy yollarımızda 118 ulaşamadığımız köyümüz var.

Vatandaşlarımızdan haber alıyoruz her hangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Barınma hizmeti verdiğimiz 1650 vatandaşımız var, yarın itibariyle beslenme grubumuz, Kızılay bu sayıyı 2 bine çıkaracak. Şuan İnebolu ve Abana ilçemizde içme suyuyla ilgili problemler var, yarından itibaren sorunları çözecek adımları İller Bankası ekiplerimiz, belediyelerimiz aracılığıyla atıyor olacak` dedi.

"KASTAMONU VE İLÇELERİNE 15 MİLYON LİRA NAKDİ YARDIM"

Kurum, selden etkilenen bölgelere nakdi yardımların yarın itibariyle başlayacağını duyurarak, "Hasar gören yerlerin tespitlerinin yarın Yapı işleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütüyor olacağız. Yeni imalatların yapımına yarın itibariyle başlayacağız ve tüm belediyelerimize bu noktada nakdi yardımlar yarın itibariyle hesaplarına geçecek. Kastamonu iline ve ilçelerine nakdi yardımlar yarın hesaplarına geçecek. Şu an itibariyle 15 milyon lira bir nakdi yardımı il ve ilçelerine göndermiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.