Bakanlar Sakarya'daki patlamada yaralananları ziyaret etti

Sakarya'da bir fabrikada meydana gelen havai fişek patlamasında 4 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı. 3 kişi ise aranıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Hendek bölgesine giden bakanlar, yaraların sarılması için mücadele ediyor.

Patlama bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan bakanlar, yaralananların bir kısmının tedavide bulunduğu Hendek Devlet Hastanesi'ne geçti.

Hastane görevlilerinden yaralıların durumu hakkında bilgi alan ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, Koca ve Selçuk daha sonra hastaneden ayrıldı.

Soylu, Koca ve Selçuk'un hastane ziyaretine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Sakarya milletvekilleri de eşlik etti.