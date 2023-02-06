Bakan Koca: 1651 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle:

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

BAKAN AKAR'DAN DEPREM AÇIKLAMASI!



Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, akaryakıt ikmali konusunda rafinerilerde ve depolarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

"HALKI PANİĞE SEVK EDİLEN PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR"

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tarar, "Yardımlar konusunda önemli husus, bir koordinasyon içerisinde olması gerekiyor. Herkes bölgeye gitmek istediği için trafik sıkışıyor. İllerde AFAD koordinasyon merkezlerine yardımlarını ulaştırabilirler. 130'un üzerinde artçı sarsıntımız var. Ne yazık ki halkı paniğe sevk edilen paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. Lütfen itibar edilmesin. Buradan almadığımız hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz" diye konuştu.

7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından, Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te, Kahramanmaraş'ın elbistan ilçesinde gerçekleşti.

7,6 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi.

"BİRBİRİNİ TETİKLEYEN DEPREMLER"

Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem deprem çok geniş bir alanda hissedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

TRT HABER CANLI YAYININDA BİNA ÇÖKTÜ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında sarsıntılar sürüyor.

Sarsıntılardan biri Adana'da TRT Haber canlı yayınına yansıdı. Yayın sırasında muhabirin bulunduğu noktada bina çöktü.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ, BİNALAR YIKILDI

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı.

Osmaniye'den bir vatandaşın enkaz altından çıkarıldığı anlar TRT Haber canlı yayınına yansıdı.

AFAD'DAN ÖNEMLİ "TELEFON" UYARISI

AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."