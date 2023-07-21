Bakanı Uraloğlu: Kılıçdaroğlu'nun suni gündem oluşturması beyhude bir yaklaşımdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Osmangazi Köprüsü ile ilgili dile getirdiği rakamların doğru olmadığını belirterek, "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projelerimizi ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlarımızı, 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi aziz milletimizin bilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.



Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalının canlı yayınında Osmangazi Köprüsü'yle ilgili açıklamalarına cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığın sorumluluğunda olan Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin mesnetsiz açıklamalarda bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan birbirinden görkemli ulaşım projelerini sürekli çirkin siyaset anlayışına meze yapmaya çalışan yaklaşımları ve yalan siyasetindeki bu ısrarı üzerine, bize de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur." açıklamasında bulundu.



Uraloğlu, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların doğru olmadığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projelerimizi ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlarımızı, 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi aziz milletimizin bilmesini istiyoruz. Son seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi neticesi yaşadıkları buhran ve uğradıkları hezimet sonrası parti olarak içine düştükleri durum yeterince vahimken ve parti içi muhalefet ile boğuştukları alenen ortada iken bu yaptıkları suni gündem oluşturma stratejisi, akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşımdır. Kendisine en kısa sürede yapıcı, milletimizin gelişimine katkı sağlayacak bir muhalefet anlayışını benimsemesini şiddetle tavsiye ediyoruz.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendisi gibi nice torun sahibi dedelerin, evlat sahibi ana babaların kavuşmasına vesile olan Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega proje ve hizmetle ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz."